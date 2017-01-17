Ergene'den Kısa Kısa

Ergene Belediyesi "Sakın Geç Kalma Erken Gel" sloganıyla kanserde erken teşhisin hayat kurtarması konusunda farkındalığı artırmak için konser programı düzenledi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergene Belediye Korosu, kanserde erken teşhisin önemi konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Sakın Geç Kalma Erken Gel" sloganıyla konser verdi.



Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Çevikelli de konuya ilgili yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin yanında sosyal bilincin artması için etkinliklere destek verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu bilinçle ülkemizde çevremizde sıkça rastladığımız kanser hastalığına erken teşhis bilincini arttırmak için Ergene Belediye Koromuz Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan gecede Ergene Belediye Koromuz da seslendirdiği şarkılarla geceye renk kattı."



Ergene Belediyesinden toplu nikah açıklaması



Ergene Belediyesinin geleneksel toplu nikah töreni için kayıtların başladığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında ikamet eden ve ihtiyaç sahibi çiftlere yönelik düzenlenen toplu nikah töreni kayıtlarının başladığı belirtildi.



Açıklamada, nikah töreni için son başvuru tarihi 31 Ocak Salı günü olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"14 Şubat Sevgililer Gününde gerçekleştirilecek nikah törenine katılacak çiftler 31 Ocak tarihine kadar Ulaş Hizmet Binasında bulunan nikah memuruna kayıt yaptırması gerekiyor. Nikahı kıyılan çiftlerin gelinliğinden ayakkabısına, davetiyesinden kuaförüne kadar tüm masrafların Ergene Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır."