Ergene'den Kısa Kısa

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Kars Ardahan Iğdır Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kızıltoprak, Kars Ardahan Iğdır Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Kızıltoprak, ziyarette Dernek Başkanı Ali Cengiz Yörük'ün isteklerini not etti.



Ziyarette, Kaymakam Kızıltoprak'a Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Doğru da eşlik etti.



Ergene'de karla mücadele çalışmaları



Ergene'de, belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Ergene Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun şekilde görülen kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için belediye ekiplerinin aralıksız çalıştığı belirtildi.



Açıklamada, kar yağışı nedeniyle tuzlama ve temizleme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, ilçe genelinde cadde ve sokaklarda oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla yol çalışmalarının 24 saat esasıyla devam ettiği vurgulandı.