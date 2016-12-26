Ergene ilçesinde trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi Işıklar mevkisinde, Murat Aparkat yönetimindeki 59 PH 072 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücüyü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kaza kırım ekipleri çıkarttı.
Ağır yaralanan Aparkart, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ergene'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ergene ilçesinde trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.
Ergene ilçesinde trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.
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