Ergene Kaymakamlığı Suriye'de yaşanan iç savaşta rejim güçleri ve yabancı terörist gruplar tarafından insanlık dışı saldırılara maruz kalan Halepliler için yardım kampanyası başlattı.
Ergene Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Haleplilere 1 tır dolusu un ve gıda yardımı ulaştırmanın hedeflendiği belirtildi.
Sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara yardım çağrısında bulunulan açıklamada, yardım kampanyasının 10 Ocak tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
Ergene'de Halepliler İçin Yardım Çağrısı
Ergene Kaymakamlığı Suriye'de yaşanan iç savaşta rejim güçleri ve yabancı terörist gruplar tarafından insanlık dışı saldırılara maruz kalan Halepliler için yardım kampanyası başlattı.
Ergene Kaymakamlığı Suriye'de yaşanan iç savaşta rejim güçleri ve yabancı terörist gruplar tarafından insanlık dışı saldırılara maruz kalan Halepliler için yardım kampanyası başlattı.
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