Ergene'de "Evde Bakım Hizmetleri" Projesi

Ergene Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Evde Bakım Hizmetleri" devam ediyor.



Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde bakım hizmetleri projesinin çok anlamlı ve insan odaklı bir çalışma olduğunu söyledi.



İlçe sınırları içinde yaşayan yaşlı, kimsesiz ve kronik hastalığa bağlı sıkıntıları bulunan vatandaşlara yönelik hayata geçirilen bu proje ile vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarında yanlarında olarak daha sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Yüksel, proje kapsamında ihtiyaç sahiplerinin evde periyodik olarak ziyaret edilerek, kişisel bakımından ev temizliğine kadar geniş bir yelpazede hizmet verildiğini kaydetti.



Yüksel, projede görevli olan belediye personelinin bölgede geniş bir inceleme yaptığını ve bu inceleme sonucunda belirlenen ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını belirterek, "İlçemizde yardıma muhtaç, bir umut bekleyen çok sayıda vatandaşımız var. ekiplerimiz bu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek, onların bizlerden beklentilerini belirliyor. Daha sonra da gereken yardım yapılıyor." diye konuştu.



Aileleriyle beraber yada tek yaşayan bu ihtiyaç sahiplerine, proje kapsamında her türlü hizmetinin verildiğini söyleyen Yüksel, temizlik ve genel sağlık bilgilendirmesi ile kontrollerinin de ekipler tarafından yapıldığını dile getirdi.



Yüksel, şöyle devam etti:



"Evde Bakım Hizmetleri projesi kapsamında, vatandaşlarımızın bazen sıcak çorbası, bazen yürüyen ayakları, bazen gören gözleri oluyoruz. Belirlenen vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını bu proje kapsamında karşılıyoruz. Ev ve giyim eşyası, sağlık hizmetleri, ilaç ve ulaşım gibi birçok alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."