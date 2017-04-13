Ergene'de Aranan 93 Kişi Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Ergene İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan huzur operasyonu kapsamında aranan 93 kişi gözaltına alındı. Durdurulan bir araç içinde tarihi eser aramasında kullanılan malzemeler ve 1 adet tabanca ele geçirildi.



Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ilçe giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak, özel eğitimli köpek Eyvan'ın da katılımıyla araçlar ve içindekiler üzerinde arama yapıldı. Bir otomobilde tarihi eser kazısında kullanılan kürek, kazma, dedektör, bir adet tabanca bulunurken, bir otomobilin torpido bölümünde ise uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Araç içinde bulunanlar ve bölge fabrikalarda çalışan toplam 21 bin kişi Genel Bilgi Toplama (GBT)sorgusundan geçti. Haklarında arama kararı bulunan toplam 93 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki soruşturmaları tamalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



- Ergenetekirdağ