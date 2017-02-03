Ergaz Satış Ekibine Karekod Sistemi Anlatıldı

Enerji sektörünün köklü kuruluşu Ergaz&Bluepet'in bölge temsilcileriyle 2017 yılı Ocak ayı idari toplantısı yapıldı.



Enerji Piyasası rekabet şartlarının değerlendirildiği ve tüp gazlarda yeni uygulanan QR Code Tüp Tanımlama Sistemi hakkında BUYASİS firması tarafından ayrıntılı bir sunumun yapıldığı toplantıda, Ergaz AŞ. Genel Müdürü Abubekir Yağız ise büyüme hedeflerini anlattı.



Kocaeli Emex Otel'de gerçekleşen ve iki gün süren toplantıda, 2016 yılı LPG, otogaz ve akaryakıt satışlarının genel değerlendirilmesi yapıldı Tesis müdürlerinin, saha satış sorumlularının ve genel merkez çalışanlarının katıldığı toplantıda özellikle karekod uygulaması üzerinde duruldu.



Karekod Tüp Tanımlama Sistemi hakkında BUYASİS firmasından Burak Yazıcı, Gürhan Şengül, Hasan Bozok ve Emre Kaçmaz 15 Ekim 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine ilişkin tebliğde belirtilen takip sisteminin uygulamasında; üretim alanı içindeki dolum, depolama, sevkiyat ve müşteriye teslim aşamasında uçtan uca çözümler konularını ayrıntılı şekilde anlattı.



"Yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz"



Ergaz Genel Müdürü Abubekir Yağız 2017 yılında yüzde 30 büyüme hedeflediklerini söyleyerek "İyi bir şirket olmak için, şirket çalışanlarının kendisiyle barışık olması ve iyi bir geçmiş muhasebesi yapması şart. Biz geçmişte nasıl başarılar elde ettik, ne gibi hatalar yaptık, bunları bulabilirsek önümüze daha sağlıklı bakarız daha sağlam adımlar atmış oluruz. Bir toplum, bir kurum, bir aile kendi değerlerini kendisi oluşturur. Başarılarına kendini bağlar ve bilgisi, becerisiyle ortaya koyar ve başarısızlığını da maalesef kötü alışkanlıklarıyla ortaya koyar. 40 yıllık bir şirketiz, gerçekten şimdiye kadar hiç kimseyi mağdur etmemişiz. Ne ortağımızı mağdur etmişiz ne çalışanımızı mağdur etmişiz ne de devletimize karşı olan sorumluluklarımızda herhangi bir sıkıntı yaşamışız ve bu çizgide de yolumuza devam etmek istiyoruz. İnsanları, toplumları ve kurumları geri bırakan huy ve alışkanlıklardır. Bunları değiştirmeyen toplumlar çağa ayak uyduramaz, çağın gereğini yakalayamaz, kendisini boşu boşuna avutur, problemler ortaya koyar, bu nedenle de başarılı olamaz. Rakiplerimize oranla bizim avantajlarımızı doğru stratejiyle satışa çevirmeliyiz. İki yıl öncesine göre satışlarımızın arttığını, bunun sebebininde strateji değişikliği olduğunu söyleyebilirim. Bu sene yüzde 30 oranında büyüyebiliriz" dedi.



Yağız, bir şirketin büyüyebilmesi için samimiyetle çok fazla çalışmak gerektiğini belirtti. - ERZURUM