Ergani'deki Silahlı Kavgada Ölü Sayısı 4'e Çıktı

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü 8 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 2'si daha daha kurtarılamadı.



Ergani İlçesine bağlı Çayan Köyü'nde, aralarında yıllardan bu yana husumet bulunan Şen ve Kaymaz ailelerinin 26 Nisan tarihinde saat 18.30 sıralarında ilçe merkezindeki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yeniden karşılaşınca, aralarında çıkan çatışmada, Şevket Kaymaz ve Özkan Şen hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralanmıştı.Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi gören yaralılardan Suphi Şen ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Kaymaz bugün kurtarılamadı. Çatışmada ölü sayısı 4'e yükselirken, 6 yaralının hastanelerdeki tedavisi ise sürüyor. Devam eden soruşturma kapsamında her iki aileden 5 kişi gözaltına alınmış, bunların sorgusu devam ediyor. - Erganidiyarbakır