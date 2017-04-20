Ergani'de Uyuşturucu Operasyonu

Ergani ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilogram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Adnan Menderes Mahallesi'nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyonda, O.T, Ç.A, M.U. ve Y.A. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 1 kilogram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.