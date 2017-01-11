Ergani'de Öğrencilere Yardım

Ergani Kaymakamı Mesut Çoban'ın girişimleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmaları sonucu ihtiyaç sahibi öğrenciler için bir firma tarafından gönderilen 300 koli giysi yardımı, okul idarecilerine teslim edildi.



Hayırsever firma tarafından gönderilen kazak, pantolon, gömlek ve tişörtten oluşan yardım malzemeleri Erganili çocukları sevindirdi.



Yardımlar, Ergani Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fırat Çelebi ve Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atabey tarafından köydeki ilk ve orta öğretim okullarından tespit edilen 6 bin öğrenciye dağıtıldı.