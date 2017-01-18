Ergani'de Futbol Oynarken Kalp Krizi Geçiren Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.



Ergani ilçesi Diş Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşındaki Mehmet Sancar, iş çıkışı arkadaşlarıyla futbol oynamak için İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada buluştu. Maç esnasında Sancar'ın bir anda yere yığıldığını gören arkadaşları durumu 112 acil servise bildirdi. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan iki çocuk babası Sancar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sancar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe mezarlığında toprağa verilen Sancar'ın genç yaşta ölümü ailesinin yanı sıra iş arkadaşları ve hastane çalışanlarını yasa boğdu. - DİYARBAKIR