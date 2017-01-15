Ergani'de Başıboş Bırakılan Eşekler

Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, kış aylarında sahipleri tarafından başıboş bırakılan eşeklerle ilgili çalışma yapılması için talimat verdi.



Kaymakam Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, bazı vatandaşların yaz boyunca işlerinde çalıştırdıkları eşekleri, kış mevsiminde yem vermemek için doğaya saldığını belirtti.



Eşeklerin zorlu kış şartlarında bu şekilde ölüme terk edildiğini anlatan Çoban, "Kış mevsimi boyunca hayvanlar doğada yaşam mücadelesi veriyor. Soğuktan, açlıktan veya kurtların saldırısından kurtulmayı başarıp yaza kadar yaşayabilen eşekler, sahipleri tarafından tekrar bulunarak yaz mevsimi boyunca çalıştırılıyor." dedi.



"Dilsiz ve savunmasız bu hayvanlara yapılan uygulama gerçekten vicdansızlıktır" ifadesini kullanan Çoban, bu sorunun çözümü için İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile belediyenin koordineli bir şekilde çalışma başlatması için talimat verdiğini bildirdi.