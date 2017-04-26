Ergani'de Arazi Anlaşmazlığı: 7 Yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde üç aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Ergani ilçesi Dicle yolu üzeri Kurtuluş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan üç aile arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kavganın ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri, olaya karışanların yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. - DİYARBAKIR