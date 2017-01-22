Ergani'de 800 Kişiye Kışlık Giyecek Yardımı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ihtiyaç sahibi 800 kişiye kışlık giyecek yardımı yapıldı.



Ergani Kızılay Şubesi tarafından ilçede maddi durumu olmayan 800 kişiye kışlık giyecek dağıtıldı. Aralarında bot, kaban, kazak ve benzeri kışlık kıyafetlerin bulunduğu yardımlardan 300 tanesi de engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı. Ergani Kızılay Şube Başkanı Süleyman Aslan, "Talebimiz üzerine Merter Şube Başkanı Erhan Tan aracılığıyla buradaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 30 koli kışlık giyecek yardımı gönderildi. Bu yardımlardan, aralarında öğrenci ve engellilerin de olduğu 800 vatandaşımız faydalandı. Bu kış aylarında vatandaşlarımıza bu yardımları ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi. - DİYARBAKIR