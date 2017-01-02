Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2. etabın yapımına başlanacağı bildirildi.



Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen 144 konuttan oluşan 2. etabın imza töreninde konuşan Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, 2, etabın ihale sürecini tamamladıklarını söyledi.



"Kentsel Dönüşüm Projesi ilimizin imajına katkı yapacak önemli projelerden birisidir." diyen Öztürk, "Bu çerçevede ilk etabı geçtiğimiz aylarda bitirerek teslim etmeye başladık. Yine geçtiğimiz ay içerisinde ikinci etabın da ihalesini yaptık. Bugün de onunla ilgili sözleşme imzalıyoruz. Allah nasip ederse hemen inşaata başlayacaklar. Normalde süreleri 14 ay ama bu yıl içerisinde bitirme sözlerini kendilerinden aldık. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.