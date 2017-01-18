Eren Tozlu: "Sezon Sonunda Hedefe Ulaşmak İstiyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Eren Tozlu, "İkinci yarıda o galibiyet serilerini yakalayıp, sezon sonunda hedefe ulaşmak istiyoruz" dedi.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu, şampiyonluk şansları ve takımın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Şampiyonluk yolunda beraberliğin de iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum"



Sivasspor karşısında kazanmadıklarını için üzgün olduklarını ancak beraberliğin de iyi bir sonuç olduğunu söyleyen Eren, "Zor bir maç olacağı belliydi. Sivasspor şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birisiydi. Kendi sahamızda yenmek istiyorduk. İlk yarıyı Boluspor galibiyetiyle kapatmıştık ve bunu Sivasspor karşısında da devam ettirmek istiyorduk. Sahanın kötülüğüne rağmen iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Birçok kaçırdığımız pozisyon var. Yenebilirdik, berabere bitti. Şampiyonluk yolunda beraberliğin de iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Artık önümüzde Mersin İdmanyurdu maçı var ve bu maça konsantre olacağız" dedi.



"Oynadığım maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum"



Eren, gol kısırlığına Bolu karşısında son verdiğini anımsatarak, "Oynadığım maçlarda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Uzun süreli bir gol sıkıntısı çekmiştim. Onu da Boluspor maçında üzerimden attım. Sivasspor maçında da kaçırmış olduğum pozisyonlar var. Bazı pozisyonlarda da zeminin azizliğine uğradım. Bundan sonraki maçlarda da inşallah aynı şekilde devam edeceğim" diye konuştu.



"Bu ligde neyin ne olacağı belli olmuyor"



Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Eren, "Bütün takımların puanları birbirine yakın. Bu ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Denizlispor, Göztepe'yi deplasmanda 4-2 yendi. Bizim için önemli olan iç sahada Mersin İdmanyurdu ile oynayacağımız karşılaşma. Mersin İdmanyurdu'nu ilk yarının ilk haftasında yenip, bir galibiyet serisi yakalamıştık. İkinci yarıda o galibiyet serilerini yakalayıp, sezon sonunda hedefe ulaşmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.



Mersin İdmanyurdu maçı da zorlu geçecek. Onlarda Adana Demirspor karşısında iyi bir oyun sergilediler. Ben bu maçta cezalıyım, oynayamayacağım ama takım arkadaşlarıma saha dışından yardım edeceğim" ifadelerini kullandı. - MALATYA