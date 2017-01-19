Eren Derdiyok ve Selçuk İnan Görüşme Odasına

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanında 1-0 kazanarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Elazığspor deplasmanında kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Sarı kırmızılı takımda bu maçlarda Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın performansları tartışılırken, yönetim iki oyuncuyla ilgili harekete geçti.



İKİ FUTBOLCUYLA ÖZEL GÖRÜŞME



Galatasaray yönetimi performansında düşüş olduğunu düşündüğü iki yıldız ile konuşma kararı aldı.



Elazığspor maçında 2 gol atsa da Eren'in sergilediği oyun yeterli görülmezken Selçuk İnan ile de Karabükspor maçı öncesinde özel olarak teknik direktör Jan Olde Riekerink ve Levent Nazifoğlu görüşüp uyarıda bulunacak.



Yarın iki futbolcu ile özel bir toplantı yapılıp beklentilerin daha yüksek olduğunun altı çizilecek.