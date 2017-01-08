Eren Derdiyok'tan Muhteşem Gol!

Eren Derdiyok, Galatasaray'ın sabah antrenmanında muhteşem bir gole imza attı.

Eren Derdiyok'tan Muhteşem Gol!


Eren Derdiyok, Galatasaray'ın sabah antrenmanında muhteşem bir gole imza attı..




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