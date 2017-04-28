Eren Derdiyok da Gidiyor!

İsviçre'nin önemli kaynaklarından biri olan Blick, sözleşmeleri sona erecek Seydou Doumbia ve Marc Janko'nun yerine Basel'in Eren Derdiyok'u düşündüğünü iddia etti.



Basel'de sportif direktör olarak görev yapan ve İsviçre Milli Takımı'nda Eren Derdiyok'la birlikte forma giyen Marco Streller'in, bu transfer için ısrarcı olduğu belirtildi.



Ancak Galatasaray'la 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncunun transferinin gerçekleşme ihtimali oldukça zor görünüyor.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, 18 yaşındayken Basel altyapısına transfer olmuş, ve 2009 yılında 3.8 milyon Euro karşılığında Leverkusen'in yolunu tutmuştu.



(Fanatik)