Ereğlili Liseliler Beşiktaş'ı Şampiyon İlan Etti

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Fen Lisesi öğrencileri, Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala 7 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı şampiyon ilan ederek siyah beyazlı bayrağı okul bahçesinin direğine astılar.



Ereğli Fen Lisesi'nde bu sene Süper Lig'de her yıl şampiyon olacak takımın bayrağı okulun bahçesinde hazırlanan direğe çekilmesi uygulamasına başlandı. Farklı takımların taraftarları olan öğrenciler, Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala 7 puan farkla lider olan Beşiktaş'ı şampiyon ilan etti. Tuttukları takımların formalarını giyip, ellerini takımlarının renklerine boyayan öğrenciler, hep birlikte Beşiktaş bayrağını göndere çekti.



Öğretmen Kenan Genç, amaçlarının öğrencilere sporda kardeşliğin, dostluğun ve hoşgörünün hakim olduğunu göstermek olduğunu belirtti, "Futbolda hoşgörü ve dostluğun hakim olduğunu anlatmak için hep birlikte şampiyon olan takımın bayrağını bu direğe asacağız. Öğrenciler, bu sene Beşiktaş şampiyon olacağını belirlediler. Seneye hangi takım olursa bu geleneği sürdüreceğiz" dedi.



Öğrencilerden Galatasaray taraftarı olan Hüseyin Turan Gökmen, "Beşiktaş bayrağını göndere çekerek futbolun birleştirici gücünü gösteriyoruz" derken Beşiktaş taraftarı Eren Cankat Özçakır ise "Bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Mutluyuz, gururluyuz, Beşiktaşlıyız" diye konuştu.



- Ereğlizonguldak