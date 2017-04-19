Ereğli Osb'de 2 Bin Kişi İstihdam Edildi

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yaşar Tetiker, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin civarında kişiye istihdam sağlandığını bildirdi.



Ereğli TSO Başkanı Tetiker, hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren kentte ekonominin düzelmesi noktasında önemli çalışmalar ortaya koyduklarını belirtti.



Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 56 fabrikanın 33'ünün faaliyete başladığını dile getiren Tetiker, "Şu anda bu fabrikalarımızda 2 bin kişi istihdam edilmektedir. Amacımız, bu sayıları daha da yukarılara taşımaktır. Bu rakamlar sevindirici rakamlardır." dedi.



İlçenin sorunlarının yer aldığı dosyaları Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa ve ilgili milletvekillerine ulaştırdıklarını aktaran Tetiker, tersaneler bölgesinin yeniden hareketlenebilmesi için de girişimlerin devam ettiğini kaydetti.