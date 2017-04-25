Ereğli'nin Kadın Etliekmek Ustası

Ereğli ilçesinde yaşayan Songül Cengiz (30) etliekmek ustası olan eşi Sadettin Cengiz'e özenerek kısa sürede etliekmek ustası oldu.



Eşiyle etliekmek fırınında çalışan Songül Cengiz sabah erkenden iş yerine gelerek önce hamur hazırlıyor, daha sonra etliekmekleri pişirerek müşterilerine servis ediyor.



Ereğli'nin tek kadın etliekmek ustası olan Cengiz, uzun süredir yaptığı işten gurur duyduğunu söyledi.



Müşterilerin bir kadını fırının başında gördüğü zaman mutlu olduğunu anlatan Cengiz, "Bir kadın istediği zaman her şeyi yapabilir. Yeter ki istesin, azimli olsun, azmin elinden hiçbir şeyin kaçamayacağına inanıyorum. İşimden çok memnunum ve ömrüm yettiği sürece de yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.