Ereğli Kent Konseyi Başkanı Karaoğlu'ndan Ziyaret

Ereğli Kent Konseyi Başkanı Yusuf Karaoğlu, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç'ı ziyaret etti.



Karaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, muhtarlarla birlik ve bütünlük içerisinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.



Ereğli Kent Konseyi'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Karaoğlu, yeni hizmet binasına taşınan Muhtarlar Derneği'ne de başarı temennisinde bulundu.



Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni hizmet binasının kazandırılmasına katkı sağlayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti.