Ereğli Kaymakamı Madenoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.



Madenoğlu, daire müdürleriyle Alacabük, Akkaya, Asarlı, Düzpelit, Güllük, Hacıosmanlar, Hasbeyler, Ortaköy, Sütlüce ve Yenidoğancılar köylerini ziyaret ederek, muhtar ve vatandaşların sorunları ile taleplerini dinledi.



Madenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belirli aralıklarla köylerde vatandaşlar ile buluştuklarını belirterek, "Sağlıklı ve huzurlu ortamlarla vatandaşlarımızın yaşamlarına devam edebilmesi için çaba harcıyoruz. Köylerimizde gerek alt gerekse üst yapı eksikliklerinin giderilmesi için Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından çeşitli ihaleler gerçekleştirilmektedir. Devletimiz sorunların çözümü noktasında her türlü desteği vermektedir." dedi.