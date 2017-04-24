Ereğli'den Kısa Kısa

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Satılmış Hamarat (71) idaresindeki 78 YD 901 plakalı tuğla yüklü kamyon, Zonguldak-Ereğli karayolu Soğanlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.



Kazada sürücü ile kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu Satılmış Hamarat (29) yaralandı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



- Ereğli'de uyuşturucu operasyonu



Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde uyuşturucu madde temin ettiği iddiasıyla Hüseyin D'yi (31) gözaltına aldı.



Zanlının yapılan üst aramasında satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu madde buldu.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.