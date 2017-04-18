Ereğli'den Kısa Kısa

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yıl içerisinde 60 bin ton asfaltlama çalışması yapacaklarını bildirdi.



Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede ulaşımı sorunsuz ve kaliteli hale getirebilmek için çalışma sürdürdüklerini belirtti.



Elektrik, doğalgaz ve içme suyu çalışmalarının yol güzergahlarında ciddi tahribatlara neden olduğunu belirten Uysal, "Üç yılda ilçemiz genelinde 60 bin ton asfalt döktük. Bu yılda da gerek elektrik gerek doğalgaz gerekse içme suyu çalışmalarının yapıldığı bölgelerimize öncelik verilerek, toplamda 60 bin ton asfalt dökülecek. Böylelikle son 4 yıl içerisinde ilçemize dökülen asfalt miktarı ise 120 bin ton olacak." dedi.



Ereğli'de çiçek ekimi



Ereğli Belediyesi tarafından kentin değişik bölgelerine çiçek ekimi yapıldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ilçe genelinde 30 bin lale, 300 bin nergis, çuha ve hercai menekşesi ile çin karanfilinin toprakla buluşturulduğu belirtildi.



İlçenin renk cümbüşüne dönüştürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Ereğli halkının daha güzel bir çevrede yaşamasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda halkımızın daha yeşil ve düzenli bir çevrede yaşaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadelerine yer verildi.