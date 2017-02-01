Ereğli'deki Düzceliler Derneğinde Başkan Değişmedi

Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Düzceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde, Necat Bakan yeniden başkanlığa seçildi.



Düzceliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu, dernek binasında yapıldı.



Necdet Bakan'ın başkanlığında hazırlanan tek listeyle seçime gidilen genel kurulda, Bakan yeniden başkanlığa seçildi. Bakan başkanlığındaki yönetim kurulunda, Muammer Başak, Kerem Taşkaya, Keramettin Yüksel, Polt Özmen, Fikri Çetin ve Yusuf Zobar yer aldı.



Bakan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde faaliyetlere devam edeceklerini ifade ederek. "Ben ve arkadaşlarım geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de Ereğli ile Düzce arasında köprü görevini üstleneceğiz. Komşu ilimiz ile ilçemizi ve burada yaşayan Düzcelileri en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." dedi.