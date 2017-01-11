Ereğli'de Trafik Sorununa Çözüm Çalışmaları

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Vekili Ahmet Küçük, ilçede yaşanan trafik sorununun çözümü için Ereğli Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile her türlü çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.



Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yapılan yaya ve trafik düzenlemesinin diğer noktalara da taşınması gerektiğini söyledi.



Yoğun araç sayısının trafikte de sorunlar oluşturduğunu ifade eden Küçük, şöyle konuştu:



"Ereğli'de trafik sorununun bitirilebilmesi için belediye ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapmamız lazım. Bunu tek taraflı yaparsak yapılacak işin de bir ayağı noksan kalıyor. Özellikle ilçemizde halk otobüslerinin yolcu indir ve bindir yaptığı yerleri bazı hususi araçlar park alanı olarak kullanıyor. Doğal olarak halk otobüsü de yolcuyu cep yerine yol ortasında indirmek zorunda kalıyor. Bu durum trafik kazalarına da adeta davetiye çıkarıyor. Sürücülerimizin duyarlı davranmalarını önemle rica ediyoruz."