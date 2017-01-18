Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürkan Koç yönetimindeki 67 SL 010 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Koç yaralandı.
Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Koç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ereğli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
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