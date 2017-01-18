Ereğli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Ereğli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Koç yönetimindeki 67 SL 010 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı karayolu Göktepe mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Koç yaralandı.

Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Koç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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