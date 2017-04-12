Ereğli'de TOKİ Konutlarının Temeli Atılacak
Türkiye Emekliler Derneği Ereğli Şube Başkan Vekili Saip Erarslan, emekliler için yapılacak 334 konutun temel atma sürecine girildiğini söyledi.
Türkiye Emekliler Derneği Ereğli Şube Başkan Vekili Saip Erarslan, emekliler için yapılacak 334 konutun temel atma sürecine girildiğini söyledi.
Erarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Korubaşı Mahallesi'nde yapılacak 334 konutun inşaat çalışmalarına başlanacağını belirtti.
Emeklilere konut edindirilmesine yönelik başlatılan çalışmanın kısa sürede olumlu sonuçlandığını anlatan Erarslan, şöyle konuştu:
"Bu doğrultuda ilk etapta 334 konut için gerekli alan belirlendi, kura çekimleri yapıldı. Önümüzdeki kısa bir süre içinde Korubaşı Mahallesi'nde temel atma törenini yapacağız. Bu doğrultuda TOKİ yöneticilerine, Kaymakamımız Nazım Madenoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Belediye Başkanımız Hüseyin Uysal'a desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum."