Ereğli'de Tenis Turnuvası

Türkiye Tenis Federasyonunca düzenlenen 8-9-10 yaş hafta sonu tenis turnuvası Ereğli ilçesinde 64 sporcunun katılımıyla başladı.



Turnuvanın başhakemi Hayrullah Özcan, Göztepe mevkisindeki açık ve kapalı kortlarda devam eden turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada, turnuvanın Karadeniz Ereğli Tenis Akademisi (KETA) ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.



Ankara, Bursa, Bolu, Balıkesir, Düzce, Bartın'ın da aralarında bulunduğu 32'si kız, toplam 64 sporcunun katıldığını anlatan Özcan, şöyle konuştu:



"Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2 gün sürecek turnuvaya 8-9-10 yaş gruplarında sporcular katılıyor. Normalde 4 gün sürecek turnuvayı 2 güne sığdırdık. Oyuncular günde 2 maç yapacaklar. Ulusal bir turnuvadır. Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen 64 sporcu dereceye girebilmek için yarışacak. Bu turnuvaya bu kadar ilgi beklemiyorduk. İlgiden oldukça memnunuz. Ereğli'de ilk kez resmi bir turnuva olması açısından da önem kazanıyor. Ereğli için büyük bir kazanımdır. İnşallah bundan sonra daha fazla turnuva olur."



Açık ve kapalı kortta gerçekleştirilen müsabakalarda aileler de çocuklarına tezahürat yaparak destek olmaya çalıştı.