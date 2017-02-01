Ereğli'de Su Sayaçları İçin Don Uyarısı

Ereğli ilçesinde vatandaşlar su sayacı ve su tesisatlarında yaşanabilecek don olayına karşı uyarıldı.



Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede hava sıcaklığının düştüğü belirtilerek, su sayacı ve tesisatların donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Don olayı, sayaç içinde bulunan suyun hacminin 1/12 kadar artması ile sayacın patlamasına neden olur. Suyun donmasıyla artan basınç sayaç ve boruyu patlatır. Bu nedenle sayacın patlama noktasına gelmemesi için öncelikle sayaç içinde bulunan suyun beklememesi, az miktarda suyun çok soğuk havalarda akıtılması gerekmektedir. Ayrıca ısıtmasız yerlerde ve evin dışında bulunan su sayaçlarını korumak için, beton, ahşap veya demirden muhafazalı kutular içine konulmalıdır. Donan bir sayaca ve tesisata ateş tutmamalı veya sıcak su dökülmemelidir."