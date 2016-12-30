GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Ereğli'de silahlı kavga
2 yaralı
Olay yerinden detay görüntüler
Yaralının ambulansa bindirilmesi
Polislerin olay yerini incelemesi Konya'da silahla yaralama
Ereğli ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.
Selçuklu Mahallesi'nde, Süha B. (32) ile daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun S. (33) ve Abidin M.'nin (51) arasında tartışma çıktı.
İddiaya göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süha B. yanındaki tabancayla Harun S. ve Abidin M.'ye ateş ederek yaraladı.
Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harun S. ve Abidin M. buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, Süha B.'nin daha sonra Ereğli Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.
Ereğli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ereğli'de silahlı kavga 2 yaralı Olay yerinden detay görüntüler Yaralının ambulansa bindirilmesi Polislerin olay yerini incelemesi Konya'da silahla yaralama Ereğli ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı Konya'nın Ereğli ilçesinde silahla vurulan 2 kişi yaralandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: