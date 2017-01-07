Ereğli'de Şiddetli Rüzgar Cezaevi Lojmanlarının Çatısını Uçurdu

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar Ereğli Cezaevi Lojmanları'nın çatısını uçurdu. Çatıdan uçan parçalar bahçede park halindeki 20'e yakına araca zarar verirken, bazı dairelerin de camlarını kırdı. Ayrıca şiddetli rüzgar aynı bölgede bulunan ve yapımı devam eden Ereğli Devlet Hastanesi ek binasının dış kaplamalarını da uçurdu. Olay kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki TOKİ yerleşim alanının bulunduğu Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli rüzgar mahalledeki Ereğli Cezaevi lojmanlarını etkiledi. 3 ayrı bloğun bulunduğu 5 katlı lojmanlardan B bloğun çatısı uçtu. Lojmanlarda büyük panik yaşanırken, çatıdan uçan parçalar bahçede park halindeki araçlara hasar verdi. 20'ye yakın aracın hasar gördüğü olayda bazılarının camları kırılırken, bazılarının da kaportaları ve tavanı çöktü. Araçlar sahipleri tarafından lojman bahçesinden çıkarıldı. Ayrıca yeni çatıdan uçan parçalar lojmanlardaki C bloktaki bir dairenin de camlarını kırdı. Camı kırarak içeriye giren parçalar bazı eşyalara da zarar verdi. Aynı bölgede bulunan Ereğli Devlet Hastanesi'nin ek binası da şiddetli rüzgardan etkilendi. Dış yapımı tamamlanan ek binanın dış cephe kaplamaları uçtu. Bu olay sonrası önlem amaçlı ek binanın önünde bulunan hastanenin acil servisinin giriş yolu trafiğe kapatıldı. İlçe merkezinde de etkili olan şiddetli rüzgar yol boyundaki bazı reklam tabelalarını da devirdi. - Ereğlikonya