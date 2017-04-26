Ereğli'de Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkı Açıldı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkını düzenlenen törenle açtı.



Ereğli Belediyesi Gwangjin Caddesi Down kafe karşısında yaptığı DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseğlu Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, Ereğli Müftüsü Celal Malkoç, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun ailesi, yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, mehter gösterisi, halk oyunları ile devam etti.



Şehre muhteşem bir vizyonel park kazandırdıklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "İlçemizin çehresini değiştiren hizmetleri bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz. İlçemizde atıl ve metruk bölgeleri farklı projelerle şehir estetiğine ve dokusuna uygun yapılar inşa ediyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek yeni alanlar oluşturuyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın refah seviyesini artıracak hizmetlere öncelik veriyoruz. İnsan odaklı belediyecilik anlayışıyla Ereğlimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de hizmete açtığımız DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkımız ile de bu anlayışımızı devam ettiriyoruz. Parkımıza 2 yıl önce Hakkari Dağlıca'daki hain saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu kardeşimizin ismini vermek istedik, ailesi de uygun buldu. Şehidimizin ailesini de aramızda, onları görmekten dolayı çok mutluyuz. Şehirlerin yaşam kalitesini artıran en önemli kriterlerden birisi de spor ve yeşil alanların sayısının fazla olmasıdır. Bu parkımız başta çocuklarımız olmak üzere mahallelere ve şehre aidiyet duygusunun artacağı yerler olacaktır. Ereğlimize hizmet için çıktığımız bu yolda gerçekleştirdiğimiz projelerle mutlu oluyor, gururlanıyoruz. Halkımızın yoğun ilgisini ve takdirini görmek ise bize ayrıca bir mutluluk veriyor. Bu güzel parkımızda da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize açılışımıza iştirak ettiğiniz için şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun babası İsmail Köseoğlu ise, "Oğlumun isminin böylesine güzel mekanda yaşatılması düşüncesinden dolayı Belediye Başkanımız Özkan Özgüven'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Celal Malkoç'un yaptığı dua ile DDY Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkı hizmete açıldı. İçerisinde; ışıklı süs havuzu, dinlenme alanları, çocuk oyun grupları ve fitness aletleri bulunan parkta özellikle havuz ışıkları ve çim aydınlatmalarıyla ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. - KONYA