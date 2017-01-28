Ereğli'de Öğrencilere Film Gösterimi

Ereğli Belediyesi tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz film gösterimi sunulacağı bildirildi.



Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın talimatı doğrultusunda öğrencilere karne hediyesi verilmesi için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı belirtildi.



Müdürlük tarafından 30-31 Ocak tarihinde Atatürk anıtı önünde, 1-3 Şubat tarihlerinde de mobil araçla Mahalleler dolaşılarak öğrencilere ücretsiz 12D sinema gösterilecek.