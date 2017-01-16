Ereğli'de Kuaför Ücretleri Zamlandı

Ereğli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Murat Cebesoy, erkek ve kadın kuaför ücretlerinin zamlandığını bildirdi.



Cebesoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üyelerden gelen talep ve iş yerlerinin artan maliyetleri nedeniyle ilçe genelinde erkek ve kadın kuaförlük hizmetlerine 4 yıl aradan sonra zam yapıldığını söyledi.



Zamlı tarifenin bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini anlatan Cebesoy, "Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik süreci göz önünde bulundurarak bugüne kadar zam yapmamakta direndik. Artan maliyetler, berber ve kuaför hizmetlerimizi zor duruma bırakmış ve artık zam yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Yönetim kurulu olarak hem üyelerimiz hem de vatandaşlarımızı düşünerek kuaför ücretlerine cüzi miktarda zam yaptık." dedi.