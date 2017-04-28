Ereğli'de Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı

Ereğli'de Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen toplantısı, Kaymakam Nazım Madenoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi.



Kaymakam Nazım Madenoğlu, ilçe müftülük binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, birlik encümeninde görev alacak il genel meclis üyesi ve muhtar seçimlerinin yapılacağını belirterek, "Yeni seçilen birlik encümenimiz de geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da önemli hizmetlerde bulunacaktır. Bu bir seçimdir. Seçimde daima kazanan ve kaybeden olacaktır. Ama bizim bu seçimimizde kazanan vardır kaybeden yoktur. Kazanan ilçemiz ve köylerimizdir." dedi.



Gizli oylama ile yapılan seçimlerde birlik encümenine il genel meclis üyelerinden 57 oy alan Ayhan Taşdelen ile 51 oy alan Kazım Beceren, muhtarlardan 57 oy alan Pembeciler Köyü Muhtarı Mustafa Kocabıyık ile 52 oy alan Ortaköy Muhtarı Erol Özsoy seçildi.