Ereğli'de Karla Mücadele Çalışmaları

Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışmaları yürütüyor.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin ilgili birimlerindeki araç ve personelin kar yağışı ve buzlanmayla mücadele ettiğini söyledi.



Ana arterler dahil 31 mahallede 600 kilometrelik bir yol ağını açık tutmak için çabaladıklarını anlatan Uysal, şöyle dedi:



"İkisi aynı zamanda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 9 adet iş makinesi ve 2 greyderle çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz ihtiyaç duyulan bölgelerde ise tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 'Alo 153 Zabıta' hattına gelen ihbarlar da anında değerlendirilerek İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğüne ait 3 adet araçla diyaliz hastaları, hamile bayanlar ve acil hastalar 24 saatlik süre içinde evlerinden alınıp tedavileri tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor."