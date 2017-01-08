Ereğli'de Karla Mücadele

Ereğli ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediyenin ilgili birimlerindeki araç ve personelin kar yağışı ve buzlanma ile mücadele ettiğini söyledi.



Vatandaşlardan gelen taleplerin kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu anlatan Uysal, "İlçemizde yoğun bir kar yağışı var. Ekiplerimiz her türlü ihbarı değerlendiriyor. Bu süreçte araç sürücülerinin zincirsiz yola çıkmaması ve toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önemli. Ekiplerimiz ikisi aynı zamanda tuzlama yapabilen 4 kar küreme kamyonu, 1 adet kar küreme aracı, 9 adet iş makinesi ve 2 greyder ile kar yağışına karşı mücadele ediyor." dedi.