Ereğli'de Kapalı Pazar Projesinde Sona Gelindi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 3,5 milyon TL'lik yatırım yaptığı kapalı pazar projesinde sona geldi.



İnşaatı büyük oranda tamamlanan kapalı pazar en kısa sürede Ereğli halkının hizmetine sunulacak. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, çok önemli bir hizmeti hemşehrilerinin kullanımına sunmak üzere olduklarını belirterek, "Kapalı pazar projemizde son aşamaya geldik. 3,5 milyona yakın yatırım yaptığımız bu hizmet Ereğli'mize büyük fayda sağlayacaktır. Alt katında süt ve süt ürünleri satıcıları, ayakkabıcılar, manifaturacılar, tuhafiyeciler ve balıkçılar, üst katında ise sebze ve meyvecilerin olacağı geniş kapsamlı kapalı pazarımızı en kısa zamanda hizmete açacağız. Ayrıca kapalı pazar fonksiyonel olarak da kullanılabilecek. Halkımız bize yetki verdi hizmet etmemiz için, biz de onların güvenini boşa çıkarmamak adına gece gündüz çalışmaktayız. Ereğli'nin ihtiyacı olan ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Şehrimize yaptığımız her hizmeti büyük bir özenle, en iyisini yapmak için uğraş veriyoruz. Bu memleket bizim. Bırakacağımız kalıcı eserlerle gelecek nesillerimize de ışık olmak istiyoruz. Biz halkımızın efendisi değil hizmetkarı oluyoruz, vatandaşlarımızla birlikte, onların da düşüncelerine kulak vererek Ereğlimize yakışan hizmetleri yapıyoruz" dedi. - KONYA