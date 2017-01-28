Ereğli'de İşkur'a Kayıtlı İşsiz Sayısı

Ereğli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Ayfer Yavuz, 2016 sonu itibarıyla kuruma kayıtlı iş gücü sayısının 16 bin 590, kayıtlı işsiz sayısının ise 7 bin 657 olduğunu söyledi.



Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 18 kamu, bin 506 özel sektör olmak üzere toplam bin 524 kayıtlı iş yeri bulunduğunu belirterek, "Bu iş yerlerinde toplam 22 bin 850 kişi çalışmaktadır." dedi.



Kurum tarafından özel sektöre 48'i engelli olmak üzere toplam 361 kişinin yerleştirildiğini anlatan Yavuz, şu ifadelere yer verdi:



"Kamuya yerleştirilen işçi sayısı 4'tür. Engelli ve eski hükümlü kontenjanında kamu ve özel sektörde toplam 266 engelli istihdam edilmektedir. Yine kamuda halen çalışan 4 eski hükümlü bulunmaktadır. 2016 yılında işsizlik sigortası için 3 bin 666 kişi başvuruda bulunmuş, bu başvurulardan olumlu görülen 2 bin 237 kişiye toplamda 7 milyon 650 bin 503 lira ödeme yapılmıştır."