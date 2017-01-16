Ereğli'de İş Yerinin Önünden Hırsızlık

Ereğli ilçesinde, bir iş yerinin önündeki lavabodan musluk ve hortum çalan kişi ile ona yardım ettiği iddia edilen kişi güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Müftü Mahallesi Hamamarası Sokak'ta kahvaltılık ürünler satışı yaptığı iş yerine gelen işletme sahibi, kapı önündeki lavaboda bir buçuk metrelik hortumun olmadığını, musluğun ise söküldüğünü gördü.



Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen iş yeri sahibi, 03.35'de iş yerinin önünde bekleyen 2 kişiden birinin lavabodan musluk ve hortumu sökerek götürdüğünü diğer kişinin ise onu beklediğini tespit etti.



İş yeri sahibi olayı emniyete bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.