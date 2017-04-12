Ereğli'de İhaleyle Arsa Satılacak

Ereğli ilçesinde hazineye ait 2 arsanın ihale yoluyla satışa çıkarıldığı bildirildi.



Ereğli Mal Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kızılca köyü ile Akarca Mahallesi'nde hazineye ait 2 arsanın ihale yoluyla satışının yapılacağı belirtildi.



İhalenin 26 Nisan'da İlçe Mal Müdürlüğünde yapılacağı belirtilen açıklamada, hazineye ait taşınmaz malların satışının KDV'ye tabi olmadığı, satış ve devir işlemlerinde düzenlenen belgelerin, vergi ve harçtan muaf olduğu ve 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacağı kaydedildi.