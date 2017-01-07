Ereğli'de Halepliler İçin Yardım Kampanyası

Ereğli Belediyesi tarafından başlatılan "Halep'e Elini Uzat" kampanyasına Ereğli Muhtarlar Derneğince maddi destek sağlandı.



Dernek Başkanı Şükrü Kılıç, dernek yöneticileri ile Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret ederek toplanan parayı teslim etti.



Kılıç, kampanyaya katkı sağlamak istediklerini belirterek, "Muhtarlarımız ile birlikte bizler de destek olalım istedik. Bu duyarlılıklarından ötürü tüm muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.



Uysal da dernek başkan ve yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.