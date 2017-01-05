Ereğli'de Halepliler İçin Yardım Kampanyası

Ereğli Belediyesi'nce başlatılan "Halep'e Elini Uzat" kampanyasına Ereğli Din Görevlileri Derneği tarafından maddi destek sağlandı.



Dernek Başkanı Ali Aksoy, dernek yöneticileri ile Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı ziyaret ederek toplanan parayı teslim etti.



Kampanyayı düzenleyenlere teşekkür eden Aksoy, "Bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Maddi değeri yanında manevi değeri çok büyük olan bu parayı, Halepli kardeşlerimize gönderiyoruz. Rabbim Halep için Ereğli halkının yaptığı yardımları kabul etsin." dedi.



Uysal da dernek başkan ve yöneticilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.