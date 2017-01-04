Ereğli'de Halepliler İçin Yardım Kampanyası

Ereğli Belediyesince, "Halep'e Elini Uzat" Kampanyasının ilgi gördüğü bildirildi.



Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, toplanan yardımların paketlendiği depoda incelemelerde bulundu.



Ereğli halkına gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Uysal, "Bu konuda toplumun her kesimine yaptığımız çağrı karşılık buldu. Belediyemiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla birlikte el ele verdik, Halep için topyekun yardım seferberliği başlattık." dedi.



Her gün 2 araçla ayni yardımları toplandıklarını anlatan Uysal, "İki aracımız da boş durmuyor. Çevre ilçelerden, hatta köylerden arayanlar var. Öğrencilerimiz gelip harçlıklarını vererek nakdi yardımlarıyla kampanyaya destek oluyorlar. Görevli arkadaşlarımız giyim yardımlarını kadın, erkek, çocuk olmak üzere ayırıyor, sonra paketleme yapıp tırlara yüklenmek üzere hazır hale getiriyor. Gıda yardımlarımızı da ayrı bir yerde topluyoruz." diye konuştu.



Toplanan yardımların 6 Ocak Cuma günü düzenlenecek törenle gönderileceği öğrenildi.