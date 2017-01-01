Ereğli'de Gıda ve Giysi Bankası'nın Yardımları

Ereğli Belediyesi bünyesinde kurulan Gıda ve Giysi Bankasının ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttığı bildirildi.



Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk projesi doğrultusunda hayırseverlerin yardımlarının, Gıda ve Giysi Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi.



Elmatepe Mahallesinde tespit edilen ihtiyaç sahibine gerekli gıda, giyim ve ev eşyası yardımlarının yapıldığı belirtilen açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yardımların devam edeceği kaydedildi.