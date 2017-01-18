Ereğli'de Fuhuş Operasyonu: 7 Gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri, para karşılığı fuhuş yaptırıldığı tespit edilen bir eve baskın yaptı. Baskında 2 erkek ve yabancı uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.



Olay ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Kilise Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri yabancı uyruklu bazı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığı belirlenen evi takip altına aldı. Savcılıktan alınan arama kararı üzerine eve yapılan baskında Kırgızistan uyruklu S.A. ile M.B. isimli kadınlar ile fuhuş için aracıyla eve müşteri taşıyan H.D. (28) ile fuhuş için yer temin ettiği iddiası ile (49) ve müşteri olarak bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Müşteri olarak bulunan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. - ZONGULDAK