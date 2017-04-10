Ereğli'de Ev Yangını Korkuttu
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.
ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangın, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Manolya Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katında oturan Ercan Yavuz'un evinde çıktı. Yatak odasından dumanların yükseldiğini gören eşi Ayşe Yavuz, polise ve itfaiyeye haber verdikten sonra 2, 4, 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını alarak dışarı çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Ayşe Yavuz ve çocukları itfaiyenin çalışması sırasında gözyaşı döktü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - Zonguldak
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